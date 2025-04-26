سوريا تبدأ بتوزيع القمح العراقي على محافظاتها

شفق نيوز/ أعلن مدير التجارة الداخلية في محافظة دير الزور السورية، خليل الصالح، يوم السبت، عن البدء بتوزيع الدفعة الأولى من القمح العراقي داخل سوريا.

وقال الصالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "تم البدء بتسيير الشاحنات التي تحمل الدفعة الأولى من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، من مدينة دير الزور إلى المحافظات الأخرى ليتم توزيعها وفق الحاجة".

وأضاف أن "الكمية المقرر استلامها ضمن منحة القمح من الحكومة العراقية تبلغ 220 ألف طن، وتم يوم أمس استلام 55 شاحنة، عبر معبر البوكمال الحدودي (القائم) بدير الزور، تتراوح حمولة كل منها ما بين 50 إلى 60".

وأشار الصالح إلى أن "التوزيع إلى المحافظات يتم وفق لجان متخصصة قامت بدراسة احتياج كل محافظة"، مؤكداً أن "الشاحنات بدأت بالتوجه اليوم إلى المحافظات بشكل مباشر، ولا يوجد تخزين للقمح في مدينة دير الزور".

وكان مدير عام المؤسسة العامة للحبوب السورية، حسن عثمان، أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس، أن "الشاحنات بدأت بالفعل بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم، حيث وصلت الدفعة الأولى، والتي تضم 39 شاحنة محملة بالقمح، إلى محافظة دير الزور"، مردفاً: "نعمل حالياً على استلام الشحنة في الموقع تمهيداً لتوزيعها على المحافظات السورية".

وأشار إلى أن "آلية التوزيع تستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة، أجرتها فرق المؤسسة العامة للحبوب بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول القمح إلى المناطق الأكثر احتياجاً، ويحقق عدالة التوزيع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد".