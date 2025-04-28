سوريا.. بدء انسحاب قوات التحالف الدولي من دير الزور مع بقائها في مناطق "قسد"

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، عن بدء قوات التحالف الدولي ليلة أمس، بتنفيذ عملية سحب واسعة لمعداتها من قاعدتي حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، باتجاه محافظة الحسكة، فيما ستبقى في قاعدتين ضمن مناطق "قسد".

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 150 شاحنة مغلقة وحاملات معدات ثقيلة دخلت إلى القاعدتين، حيث نقلت آليات وعربات عسكرية ولوجستية نحو القواعد التابعة لقوات التحالف الدولي في الحسكة، في خطوة تعكس ترتيبات جديدة للوجود العسكري في المنطقة".

وكانت مصادر أفادت سابقا، بأن القوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي، تعتزم تقليص وجودها العسكري في الأراضي السورية خلال الأسابيع القادمة.

ووفقاً لمصادر، المرصد السوري، فإن الوجود الأميركي سيقتصر على قاعدتي الشدادي وقسرك الواقعتين ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى قاعدة واحدة فقط في ريف حلب الشمالي الشرقي والرقة.

ووفقاً للمعلومات، ستبقى القوات الأساسية في القاعدتين حتى تأتي تعليمات بالانسحاب، في حين ترافقت عمليات النقل مع إغلاق مؤقت للنقاط التابعة للتحالف، داخل الحقول آنفة الذكر، لإفراغ النقاط الصغيرة التي لا حماية جوية لها وتدعيم النقاط الكبيرة.

كما حلّقت طائرات بين الحقلين لنقل تجهيزات لا يمكن نقلها عبر الشاحنات، في ظل تحركات تشير إلى إعادة هيكلة شاملة وتوزيع جديد لقوات التحالف داخل الأراضي السورية.