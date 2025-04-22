سوريا.. اعتقال ضابط كبير بمخابرات الأسد متهم بـ "جرائم حرب"

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء، توقيف العميد السابق في جهاز المخابرات الجوية السورية، سليمان التيناوي، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب "جرائم حرب بحق المدنيين".

وذكرت المحافظة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مديرية الأمن ألقت القبض على التيناوي، واصفة إياه بـ "أنه أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية السابقين والمتورطين في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين السوريين".

وأشار البيان إلى أن التيناوي يُشتبه في ضلوعه بمجزرة منطقة جيرود في ريف دمشق، التي وقعت في يوليو/تموز 2016، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق من تقارير حقوقية محلية ودولية.

وأضافت المصادر أن التيناوي كان يشغل منصبًا حساسًا يتعلق بالتنسيق بين قيادات في "حزب الله" اللبناني وعدد من المجموعات المسلحة الموالية للنظام السوري آنذاك، حيث يُعتقد أنه ساهم في تقديم الدعم اللوجستي لتلك المجموعات، ولم يصدر عن "حزب الله" تعليق رسمي على هذه المزاعم حتى لحظة نشر الخبر.

وأكدت السلطات، بحسب البيان، أن العميد السابق أُحيل إلى النيابة العامة تمهيداً لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.