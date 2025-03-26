سوريا.. اعتقال ذراع الأمن العسكري في النظام السابق

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، وهو ذراع الأمن العسكري في حي التضامن، بفترة النظام السوري السابق.

وقالت الوزارة إن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي.

ولفتت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري السلطات السورية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.