"سنضع حداً لذلك".. نتنياهو: كل الهجمات من العراق وغزة ولبنان واليمن وسوريا تقف خلفها ⁧‫إيران

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن جميع الهجمات من العراق وغزة ولبنان واليمن وسوريا تقف خلفها ⁧‫إيران، في تعهد بـ"وضع حد لهذه الهجمات".

وذكر نتنياهو، في تصريحات صحفية، أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد أن هجمات ⁧‫إيران‬⁩"، مردفاً: "تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك ولهذا سنرد".

وأضاف، أن "إيران تقف خلف كل الهجمات علينا وهاجمتنا مرتين بمئات الصواريخ الباليستية ولن نقبل هذه الهجمات".