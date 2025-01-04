أسلحة أمريكية بـ 8 مليارات دولار لإسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس عن صفقة محتملة لبيع أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تشمل ذخائر مقاتلات حربية ومروحيات.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي، عن الصفقة التي تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة: صواريخ "جو جو" طراز "إيه آي إم - 120 سي - 5" (أمرام) للمعارك الجوية، قذائف مدفعية عيار 155 ملم، صواريخ "إيه جي إم - 114" (هيل فاير) للمروحيات الهجومية، قنابل صغيرة الحجم، أجهزة خاصة بالقنابل الجوية، رؤوس حربية، صمامات قنابل.

ودفع بعض الديمقراطيين إدارة بايدن إلى ربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل على أساس تعاملها مع الحرب والوضع الإنساني في غزة، لكن الرئيس المنتهية ولايته رفض ذلك.

ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فإن الصفقة الجديدة ستكون "طويلة الأجل"، أي سيتم تسليم جزء منها من المخزونات الأميركية الحالية، لكن الجزء الأكبر سيستغرق عاما أو أكثر للتسليم.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة من لجان العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

وقال أحد المصادر المطلعة على الصفقة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أنها "تهدف إلى دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الأساسية وقدرات الدفاع الجوي".

وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "أكد الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها".

وأضاف المسؤول: "أكد بايدن أننا سنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".

يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة.