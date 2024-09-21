سفيران إيران لدى بيروت يعود لعمله بعد عملية جراحية

شفق نيوز/ أعلنت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى بيروت، أن السفير الإيراني مجتبى أماني، الذي أُصيب في انفجار جهاز النداء الآلي (بيجر) في لبنان، سيتمكن قريبا من العودة إلى عمله بدوام كامل.

وقالت السفارة في بيان على منصة "إكس": "بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في عين السيد أماني، أكد ممثلو الفريق الطبي أنه لا توجد مشكلة حادة، وأنه بعد عدد من الإجراءات وفترة قصيرة، سيكون السفير أماني بصحة جيدة وسيعود إلى مكان عمله".

وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة النداء الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي. وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة.

واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية، "إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث"، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية ولم تنفي تورطها بعد.

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان، بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.

وكان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، من بين مصابي انفجار أجهزة الـ"بيجر" في لبنان.