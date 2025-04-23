إسطنبول تهتز من جديد.. زلزال ثانٍ خلال ساعات بقوة 4.9 درجات

شفق نيوز/ تعرضت مدينة إسطنبول التركية، يوم الأربعاء، لزلزال جديد بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، بعد ساعات من زلزال بلغت قوته 6.02.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، أفادت اليوم، بأن زلزالاً قوياً ضرب مدينة إسطنبول التركية بلغت قوته 6.02 على مقياس ريختر.

وقالت وسائل إعلام، إن زلزالا قويا هز مباني إسطنبول اليوم الأربعاء وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.

فيما قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة.