إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، أن حكومة بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

كما أكد في تصريحات له، أن صفقة التبادل المحتملة ستحظى بدعم الأغلبية في الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

بدوره، أشار مسؤول في حماس إلى إحراز تقدم غير مسبوق في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

إلا أنه اعتبر أن على نتنياهو اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد، وفق ما نقل موقع "واينت" الإسرائيلي.

كما أوضح في الوقت عينه أن الخلافات لا تزال قائمة حول عدد الأسرى الذين يجب إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

كذلك، كشف أن الطرفين لم يتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن أي من الأسرى سيتم الإفراج عنهم.

وكان هذا الملف شهد على مدار أشهر، جولات وصولات توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر، إلا أنها تبددت لاحقا، فيما تبادلت كل من إسرائيل وحماس اللوم وتحميل المسؤولية في الوصول إلى طريق مسدود.

كما شكل تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في القطاع ضربة لجهود الوسطاء، وعائقا قويا أمام تقدم المحادثات.

يذكر أنه لا يزال نحو 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي (2023)، وسط تقديرات إسرائيلية بأن نصفهم لقوا حتفهم، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين منذ سنوات.