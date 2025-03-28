إسرائيل: أسطح الضاحية سترتجف

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، أن تل أبيب لن تسمح باستمرار الاعتداءات من الضاحية الجنوبية لبيروت، متوعدا برد قاسٍ على أي محاولة للمساس بسكان الجليل.

وقال كاتس: "كما قلت من قبل، مصير كريات شمونة كمصير بيروت. إذا لم يسد الهدوء في كريات شمونة وبلدات الجليل، فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

وتابع: "على كل محاولة للمساس بالجليل، أسطح المنازل في الضاحية سترتجف"، موجّهًا رسالة إلى الحكومة اللبنانية مفادها: "إذا لم تفرضوا وقف إطلاق النار، سنفرضه نحن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن بلاده لن تسمح بإطلاق النار عليها حتى ولو بشكل متقطع.

وذكر نتانياهو أن "كل من لم يدرك بعد الواقع الجديد في لبنان تلقّى اليوم مثالًا إضافيًا على تصميم إسرائيل"، في إشارة إلى الغارات التي نفذها الجيش في لبنان.

وأكد أن إسرائيل ستواصل فرض وقف إطلاق النار "بقوة"، وستستهدف "كل تهديد على الدولة في أي مكان داخل لبنان"، مشددًا على أن حكومته ستضمن عودة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارة، الجمعة، على هدف في الضاحية الجنوبية ببيروت، استهدفت بنية تحتية لتخزين طائرات مسيّرة تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127).

وقبل ذلك قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعدما اعترض صاروخا أُطلق من لبنان، ونفت جماعة حزب الله مسؤوليتها عن ذلك.