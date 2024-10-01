إسرائيل توجه "نداء داخليا" خوفا من صواريخ حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أنه أجرى تغييرا فوريا في سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف الجيش أنه "في إطار التغييرات، تقرر فرض قيود في مناطق التوجيه الإضافية في جميع أنحاء البلاد، وتقليص النشاط والتجمعات في مناطق التوجيه في الكرمل ووادي عارا ومنشيه والسامرة وشارون ودان وياركون والشفلح والقدس ومنخفضات يهودا".

كما أشار إلى أن بقية مناطق البلاد ستبقى دون تغيير في التعليمات الصادرة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأهم التغييرات في قيادة الجبهة الداخلية ذكر الجيش في بيانه أنه "سيتم إجراء الأنشطة التعليمية في مكان يمكن من خلاله الوصول إلى مساحة محمية قياسية أثناء الدفاع".

كما أوضح أن "التجمعات والخدمات يمكن عقدها بحد يصل إلى 30 شخصا في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 300 شخص في المبنى".

أما فيما يتعلق بأماكن العمل فقد ذكر الجيش أنه من الممكن العمل في مبنى أو في مكان يمكنك من خلاله الوصول إلى مساحة محمية قياسية أثناء الدفاع عن نفسك.

ونصح الجيش المواطنين بالاستمرار في اتباع التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية في وسائل التوزيع الرسمية.

المصدر: سكاي نيوز