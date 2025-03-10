إسرائيل توجه الجيش بالاستعداد لاستئناف القتال في غزة

شفق نيوز/ أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للعودة الفورية للقتال في قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن مصدر رجح أن تمنح اسرائيل مزيدا من الوقت للوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مع استمرار تقديم مقترحات تسوية من خلال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقال كبار الوزراء الإسرائيليين للقناة 12، إن "تدفق المياه والكهرباء لقطاع غزة يجب أن يتوقف بالفعل، ولا يجب أن نعطي حماس هدية مجانية في ظل استمرار المماطلة في إطلاق سراح الرهائن".

ومؤخرا أقر رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير خططا عسكرية جديدة لتجدد القتال في غزة، وذلك خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية.

وتتضمن الخطط التي وافق عليها رئيس الأركان، تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمالي قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات الآلاف جنود الاحتياط وفقا لأوامر الطوارئ.