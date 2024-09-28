إسرائيل تواصل قصف ضاحية بيروت في ساعات الصباح

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق الكفاءات والحدث والليكي والشويفات وبرج البراجنة.

وأظهرت مقاطع فيديو حرائق ضخمة وأعمدة دخان كثيفة، ظلت مستمرة حتى بزوغ النهار، في المناطق التي تعرضت للقصف.

وفي بداية أحدث هجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يقصف حاليا مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يخزن حزب الله صواريخ مضادة للسفن".

وورد في بيان الجيش أنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، مخزنة أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وجاءت الضربة بعد أن دعا الجيش السكان في حيي الليكي والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها، لأنهم "يتواجدون قرب مصالح لحزب الله".

وفرّت مئات العائلات اللبنانية، بشكل عاجل، ليل الجمعة السبت، من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع غارات إسرائيلية متتالية استهدفت معقل حزب الله وإنذارات بإخلاء مناطق عدة.

وجاءت الغارات ليلا بعد ضربات عنيفة استهدفت بعد ظهر الجمعة بحسب الجيش الإسرائيلي، "المقر المركزي" لحزب الله وأثارت بلبلة حول مصير الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد ورود أنباء من وسائل إعلام إسرائيلية بأنه المُسته

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 91، في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله. لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".