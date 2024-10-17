إسرائيل تهاجم اللاذقية السورية.. فيديو

شفق نيوز/ أفات وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأن "عدوانا" إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية".

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعا للذخيرة يتبع لحزب الله اللبناني في مدينة اللاذقية.

وأشار المرصد، إلى أن المستودع المستهدف يقع عند مدخل المدينة الساحلية.