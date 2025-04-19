إسرائيل تلوّح بخيار الهجوم على منشآت إيران النووية رغم تحفظ واشنطن

شفق نيوز/ كشف مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان، يوم السبت، أن إسرائيل لا تستبعد تنفيذ هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن ليست مستعدة حالياً لدعم مثل هذه الخطوة.

وأكدت المصادر، لوكالة رويترز، أن تل أبيب قدمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من المقترحات العسكرية للإدارة الأميركية، تضمنت خيارات لشن غارات جوية وعمليات خاصة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، بعضها وُضع ضمن خطط محتملة للتنفيذ في أواخر الربيع أو الصيف.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الضربة الإسرائيلية المحتملة ستكون محدودة مقارنة بالخطط الأولية، بهدف إضعاف قدرة طهران على استخدام برنامجها النووي لأغراض عسكرية دون الاعتماد الكبير على الدعم الأميركي.

وفيما لم يصدر رد رسمي من مكتب نتنياهو على التقرير، أكد مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز" أن قرار تنفيذ الهجوم لم يُتخذ بعد.

من جانبها، أكدت إيران عبر مسؤول أمني رفيع أنها "سترد بقوة وحزم" على أي هجوم، مشيرة إلى امتلاكها معلومات استخباراتية تفيد بأن تل أبيب تخطط لضربة تستهدف منشآتها النووية، في ظل شكوك إسرائيلية تجاه المسار الدبلوماسي في مفاوضات روما، وحاجة نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عمانية، وسط خلافات حادة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.