إسرائيل تقصف دمشق وحمص

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

بينما قال التلفزيون السوري، إن "أصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

ولاحقا، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص".

وبينت أن "القصف أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القصف الإسرائيلي خلّف خسائر بشرية"، من دون أن يعطي أي حصيلة محددة.

ومنذ العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة هذه الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

ومساء الإثنين الماضي، قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في حي المزّة الدمشقي، في غارة قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال فيها قياديا كبيرا في حزب الله مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل التنظيم اللبناني الموالي لإيران.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة كذلك.

كما قتل سبعة مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في الحي نفسه يوم 8 أكتوبر، بحسب وزارة الدفاع السورية، بينما قال المرصد السوري إن القصف أودى بحياة تسعة مدنيين، وأربعة آخرين بينهم "اثنان من حزب الله اللبناني".

وكثّفت اسرائيل في الآونة الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.