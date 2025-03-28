إسرائيل تقصف بلدات جنوبي لبنان بقنابل "حارقة" وتهدد باستهداف بيروت

شفق نيوز/ ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قنابل حارقة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وهدد بقصف العاصمة بيروت.

وذكرت مصادر لبنانية، أن "إسرائيل شنت قصفاً مدفعياً على محيط بلدة كفرصير جنوبي لبنان، طال أيضاً محيط بلدة يحمر، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "إذا لم ينعم سكان كريات شمونة والجليل بالهدوء فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

وأضاف كاتس أن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل عملية إطلاق باتجاه الجليل".

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل غاراتها اليومية على قرى وبلدات جنوب لبنان في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص قتلوا أمس الخميس في غارات إسرائيلية على بلدتين بالجنوب.

ومنذ السبت الماضي، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، ونفى حزب الله أي علاقة له بذلك.