إسرائيل تعلن قصف مخبأ لحزب الله يحتوي "عشرات الملايين من الدولارات"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه ضرب مخبأ لحزب الله يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب خلال ضربات استهدفت شبكة الحزب المالية.

وقال المتحدث دانيال هاغاري إن "القوات الجوية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الضربات الدقيقة على معاقل حزب الله المالية"، مضيفاً: "كان أحد أهدافنا الرئيسية الليلة الماضية خزنة تحت الأرض تحتوي على ملايين الدولارات نقداً وذهباً. كانت الأموال تُستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل".

بالتزامن كشف الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية ضد الحزب لتشمل مؤسسة القرض الحسن التابعة له.

وقال في بيان إنه "ضرب نحو 300 هدف في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها"، بعدما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قصف نحو 30 هدفاً مرتبطاً بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.