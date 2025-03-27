إسرائيل تعلن اغتيال 3 عناصر بحزب الله اللبناني

شفق نيوز/ أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء الخميس، اغتيال 3 عناصر في حزب الله اللبناني، أحدهم قائد بارز في "قوة النخبة"، بضربات جوية على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "غارة جوية لسلاح الجو على دردغيا بجنوب لبنان الليلة الماضية، استهدفت أحمد عدنان بجيجة، قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله".

ووفقًا لمنشور لأدرعي على منصة "إكس"، فإن "بجيجة كان مسؤولًا عن تنفيذ وتخطيط عمليات ضد إسرائيل، واستمر في الأشهر الأخيرة بمحاولات لاستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وفي منشور آخر، أكد أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي هاجم، الخميس، عنصرين من حزب الله عملا في منطقة برعشيت في جنوب لبنان".

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، حدًا لحرب بين حزب الله وإسرائيل استمرّت أكثر من عام.

لكن الأسبوع الماضي شهد أعنف تصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بعدما نفّذت إسرائيل ضربات في جنوب لبنان أوقعت 8 قتلى على الأقلّ، قالت إنها ردًا على إطلاق صواريخ في اتجاهها.