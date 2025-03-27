إسرائيل تعلن اغتيال المتحدث باسم حماس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الخميس، اغتيال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف رجب جمعة القانوع.

وقال الجيش في بيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ليلة أمس غارة جوية في شمال غزة، أسفرت عن مقتل عبد اللطيف رجب جمعة القانوع، المتحدث باسم حركة حماس".

وأضاف: "كان القانوع أحد أبرز المحرضين في حماس، وأحد عناصر الجناح العسكري للحركة، حيث استخدم القانوع منصات الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية والارهاب النفسي ونشر معلومات كاذبة حول أنشطة حماس في قطاع غزة وخارجه".

من جانبها، نعت حركة حماس في بيان لها القانوع، وقالت إن "القانوع البالغ من العمر 44 عاما حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، ولم يتوان يوما عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة، رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها".

وولد القانوع في بلدة جباليا، وكان أحد أبرز الناطقين باسم حماس، وتولى مسؤوليات طلابية في الحركة، ثم أصبح مسؤلا للمكتب الإعلامي لحماس في شمال قطاع غزة عام 2007، قبل أن يصبح ناطقا رسميا باسمها في عام 2016.