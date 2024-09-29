إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في "حزب الله" نبيل قاووق

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق بالغارة التي استهدفت منطقة الشياح في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مساء أمس وقضت على نبيل قاووق مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله".

وأضاف البيان أن "قاووق كان يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب الله وتورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة".

وتابع: "انضم قاووق إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكان مركز خبرات رئيسي في مجال عمله، وعمل سابقًا نائب مسؤول منطقة الجنوب بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي".

وأوضح البيان أن "قاووق كان يظهر في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة ليمثل حزب الله أمام المجتمع الشيعي، وكان يدلي بتصريحات تتناول المجالات السياسية، والعسكرية والاستراتيجية".

وأمس السبت، نعى "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله، الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية من بيروت يوم الجمعة.