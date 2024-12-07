إسرائيل تعترض صاروخاً من اليمن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، اعتراض صاروخ قادم من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة قصيرة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل ساعة تقريباً صاروخاً تم إطلاقه من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي. ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار".

وقبيل أيام، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على إسرائيل، بعيد إعلان السلطات الإسرائيلية اعتراض "صاروخ أطلق من اليمن".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، يوم الأحد، إن الحوثيين نفذوا عملية استهداف "لموقع حيويّ في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ فرط صوتيّ نوع فلسطين2".

وينفذ الحوثيون منذ عدة أشهر ضربات عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة إلى العمق الإسرائيلي، في إطار ما تقول إنه دعم ومساندة لأهالي غزة.