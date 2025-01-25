إسرائيل تطالب بـ"أربيل يهود" وتتهم حماس بالإخلال بالاتفاق

شفق نيوز/ اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم السبت، حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان الصليب الأحمر قد تسلم من حركة حماس، صباح اليوم، المحتجزات الإسرائيليات الأربع، ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.

وأوضح هاغاري في مؤتمر صحفي أن حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عبر الإفراج عن المدنيين الإسرائيليين أولا.

وأضاف أن إسرائيل مستمرة بتطبيق الاتفاق وتنتظر عودة باقي المحتجزين ولديها التزام نحو كل الرهائن لدى حركة حماس، معتبرا أن "حماس أظهرت مشاهد كاذبة بالاعتناء بالأسرى والمهمة لن تستكمل حتى يعود الجميع لإسرائيل".

وأكد هاغاري أن المجندات الأربع المفرج عنهن اليوم وصلن إلى الجيش والتقت بهن عائلاتهن وقد تم توقيع فحوصات طبية عليهن.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، في حين رد قيادي بحماس أن الاخيرة موجودة على قيد الحياة وقد يتم اطلاق سراحها السبت المقبل.

وتحمل "اربيل يهود" رتبة ضابط في الجيش الإسرائيلي ضمن صنف سلاح الجو، ويبدي مكتب قيادة الجيش اهتماما خاصا بها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن نتيجة الفحوص الطبية الميدانية للمجندات الأربع أكدت أن حالتهن طبيعية، وأنهن وصلن إلى نقطة الاستقبال والتقين أهاليهن.

من جانبها، ذكرت حركة حماس، السبت، أن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.