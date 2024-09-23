إسرائيل تستهدف مناطق بعلبك وصور ومرجعيون و"حزب الله" يرد بعشرات الصواريخ

شفق نيوز/ استهدفت غارات إسرائيلية جوية عنيفة، يوم الاثنين، عدة بلدات في قضاء بعلبك شرقي لبنان ومنطقة مرجعيون وقضاء صور، في الوقت الذي هدد فيه الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق البقاع اللبناني.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" (لبنانية) في بعلبك، بغارة "شنها الطيران المعادي، استهدفت المنطقة الواقعة بين حور تعلا والخضر".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الغارات المعادية تجددت على قرى قضاء صور وبلداته، واستهدفت غارتان المنطقة الواقعة بين برج رحال والعباسية، بالقرب من مدرسة "إيليت".

وفي مدينة مرجعيون،، أكدت الوكاة الوطنية، بأن غارة معادية استهدفت وسط بلدة دبين.

في حين أعلن حزب الله اللبناني، عن توجيه ضربة بعشرات الصواريخ مستهدفة المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا الإسرائيلية.

وصدر عن الحزب بيان قالت فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين، المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد 35 عملية إطلاق صواريخ باتجاه الكرمل والجليل الأعلى والأسفل وتم اعتراض معظمها.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، قصف 300 هدف لحزب الله اللبناني، وحذر سكان الجنوب والبقاع من البقاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، أشار فيه إلى بدء موجة ثالثة من القصف على مقرات لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاغاري، "نهاجم بنى تحتية أنشأها حزب الله في لبنان على مدار سنوات".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى "عدم وجود تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية، وقال "مستعدون لتغيير تعليمات الجبهة الداخلية في أي وقت".

وأكد، "قصف أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله".

كما حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان لبنان في البقاع من الوجود قرب منازل بها أسلحة لحزب الله.وقال "سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في البقاع وعلى المدنيين هناك الإخلاء".