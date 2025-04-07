إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى تحسباً لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية

شفق نيوز/ رفعت إسرائيل حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، تحسبًا لهجمات محتملة قد تُشن بصواريخ باليستية من قبل إيران، في ظل التصعيد والتهديدات المستمرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ونقلت القناة الإسرائيلية "14"، عن مسؤول إسرائيلي رفيع – لم يُفصح عن اسمه – أن تل ابيب تستعد لاحتمال إطلاق مئات الصواريخ من إيران، مشيرًا إلى أن التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وأضاف المسؤول أن "الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران لا يفصلنا عنه سوى نحو شهر، وكل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وأمس الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير – لم تذكر اسمه – أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أوعز بوضع القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن طهران تخشى من أن تمتلك فقط فترة زمنية تمتد لنحو شهرين لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن إطالة أمد المفاوضات قد تدفع إسرائيل إلى تنفيذ هجوم على إيران.

وفي تصريحات سابقة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن بلاده "مستعدة لأي حرب، ولكننا لن نكون من يبدأها"، وفق تعبيره.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في 30 مارس/آذار الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.