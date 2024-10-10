إسرائيل تحذر "اليونيفيل" في لبنان ثانية: ابتعدوا 5 كيلومترات لتجنب الخطر

شفق نيوز/ دعا مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، القوة الأممية اليونيفيل في لبنان، بنقل قواتها لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وفق زعمه، بعد الاستنكار الدولي بسبب استهدافها عمداً.

كما أكد على أن إسرائيل ستواصل الحوار والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة.

إلى ذلك، رأى أن إسرائيل لا ترغب في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية، وفق زعمه.

بالمقابل، أعلنت البعثة أنها تتواصل مع إسرائيل لمعرفة أسباب الهجوم على مواقعها.

طلب إسرائيل مرفوض

وشدد المتحدث الرسمي باسمها في لبنان أندريا تيننتي لـ"العربية"، على أن قوات اليونيفيل قررت البقاء في مواقعها رافضة طلبات إسرائيل للتحرك منها.

أيضاً أكد على أن تلك العناصر موجودة في جنوب لبنان بموجب تفويض أممي، موضحة أن هدفها خفض التصعيد وإعادة الهدوء على جانبي الخط الأزرق.

كما رأى أن تنفيذ القرار 1701 هو الحل لإعادة السكان على حدود إسرائيل ولبنان، خصوصا وأن هو ما أنهى الصراع في 2006، لذا فإن تنفيذه الآن بات أمراً ملحاً.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل شن غاراتها الجوية على عدة مناطق في لبنان، ليرد حزب الله اللبناني باستهداف شمال إسرائيل بالصواريخ.

وفي خضم الاشتباكات، أعلن مصدر بالأمم المتحدة أن قوات إسرائيلية فتحت النار على 3 مواقع للقوة اليوم الخميس.

وذكر أن أحد المواقع التي تعرضت لإطلاق النار هو القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة، وفقا لوكالة "رويترز".

كما أكد إصابة اثنين من القوات الأممية بعد تعرض برج مراقبة لنيران دبابة إسرائيلية أمس.

إطلاق نار متعمد

بدورها، أصدرت القوة بياناً توضيحياً علّقت فيه على الأمر، وقالت إن التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق أدى إلى تدمير واسع النطاق للمدن والقرى في جنوب لبنان.

وتابعت أن الأيام الماضية شهدت توغلات من إسرائيل إلى لبنان في الناقورة ومناطق أخرى، اشتبك فيها جنود الجيش الإسرائيلي مع عناصر حزب الله على الأرض في لبنان.

كذلك أكدت أن المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة والمواقع المجاورة تعرضت للقصف بشكل متكرر.

وشددت على أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها. كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، ما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال.

إيطاليا وفرنسا تستنكران

إلى ذلك، انهالت الاستنكارات الدولية على استهداف إسرائيل للقوة الأممية في لبنان.

إذ اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو الخميس أنه لا يمكن التسامح مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع وتجهيزات عائدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.

أيضاً، أعلنت باريس وروما التزامهما عقد اجتماع للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية.

يأتي هذا في حين تساهم أربع دول أوروبية في اليونيفيل هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا.