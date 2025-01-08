إسرائيل تثير غضب العرب بـ"خريطة".. إليك قصتها

شفق نيوز/ نشر حساب إسرائيلي "إسرائيل بالعربية" خريطة تزعم أنها "تاريخية" لإسرائيل تشمل أراض عربية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"الخريطة المزعومة، التي تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أراض من الأردن ولبنان وسوريا.

وأرفق الحساب الخريطة بتعليق حول الرواية الإسرائيلية دون أن يستند إلى معطيات أو دلائل تاريخية.

وتتضمن الخرائط التي يروج لها الجانب الإسرائيلي مناطق كانت في الماضي جزءا من فلسطين التاريخية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الإشارة إليها كجزء من إسرائيل.

وقد دان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة هذه الخريطة، معتبرين أنها تشويه للتاريخ.

كما اعتبر البعض أن نشر هذه الخرائط، التي تظهر حدودا لإسرائيل وهي تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية من قبل الجهات الإسرائيلية، يهدف إلى تبرير السياسات الحالية بشأن الاستيطان أو التوغل في أراضي عربية.

وكانت إسرائيل قد توغلت في أراضي ودخلت بلدات في جنوب لبنان، كما قامت في ديسمبر الماضي بدخول مناطق في هضبة الجولان المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.