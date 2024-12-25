إسرائيل تتوغل في "السويسة" السورية وتفتح النار على سكانها "المعترضين"

شفق نيوز/ أقدمت القوات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على توغل جديد في سوريا، حيث تقدمت في بلدة السويسة بريف القنيطرة، ما أدى لرد فعل من المحتجين على هذا التوغل، تطور إلى فتح القوات الإسرائيلية النار على المحتجين ما تسبب بإصابة 3 منهم.

ووفقا لوسائل إعلام عربية، فإن القوات الإسرائيلية أقدمت على تدمير وتجريف سرية السويسة، وهي قطعة عسكرية كانت تتمركز فيها قوات النظام السوري السابق.

وردا على هذا التوغل، خرج أهالي البلدة في تظاهرة كبيرة، وعلى إثرها فتح جنود إسرائيليون نيران أسلحتهم من المناطق التي تمركزوا فيها باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص لم يعرف على الفور مدى خطورة حالاتهم.

يذكر أن القوات الإسرائيلية توغلت قبل أيام في قريتي جملة ومعربة بحوض اليرموك في محافظة درعا جنوبي سوريا، وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت الرصاص على محتجين سوريين في قرية معربة، مما أدى لإصابة أحدهم.

كما توغلت إسرائيل في مناطق داخل محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وحاصرت عددا من القرى ومنعت سكانها من التجول، وعمدت إلى إطلاق النار باتجاه أي شخص يحاول الاقتراب منها.

ومنذ اليوم الأول لسقوط الأسد أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان، وكذلك جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.