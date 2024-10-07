إسرائيل تتذكر هجوم 7 أكتوبر: مقتل 726 جنديا منهم 346 في غزة

شفق نيوز/ استذكرت إسرائيل ، اليوم الاثنين، هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" العام الماضي 2023، فيما كشفت عن خسائرها البشرية وقالت إن 726 جنديا قتلوا منذ ذلك الوقت منهم 346 في معارك غزة.

وبدء في إسرائيل، اليوم الاثنين، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، الذي كان سببا في اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ففي مستوطنة رعيم، بدأ حشد من الأشخاص المراسم بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 3:29 بتوقيت غرينتش، وهو توقيت بدء الهجوم على مستوطنات غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في الذكرى السنوية الأولى للهجمات التي شنتها حركة حماس واستتبعت حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه منذ 7 أكتوبر 2023، قتل 726 جنديا إسرائيليا، 380 منهم قتلوا في الحملة العسكرية، و346 قتلوا في المعارك داخل غزة، مشيرا الى أن 4576 جنديا أصيبوا في المعارك.

كما قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش، الذي أشار إلى تجنيد 300 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب، 82 % من المجندين من الرجال و18 % من النساء.

بالمقابل، تشير الإحصاءات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بدء الحرب، إلى انطلاق 13200 صاروخ على إسرائيل من غزة، و12400 صاروخ آخر من لبنان، و60 صاروخا من سوريا، و180 صاروخا من اليمن، 400 صاروخ من إيران.

وخلال العام المنصرم، اعتقلت إسرائيل أكثر من 5 آلاف شخص في الضفة الغربية وغور الأردن تقول إنهم مشتبه بهم.

وقال الجيش إنه قتل 8 من قادة ألوية فصائل مسلحة من غزة، ونحو 30 قائد كتيبة و165 قائد سرية خلال العام المنصرم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".