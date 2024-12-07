إسرائيل: انهيار نظام الأسد تحول دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، بأن انهيار نظام الأسد في سوريا، "تحول دراماتيكي" قد يغير واقع الشرق الأوسط.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن "حكومة بنيامين نتانياهو تستعد لانهيار كامل لنظام الأسد في سوريا"، مردفين بالقول: "رصدنا هروبا جماعيا لجنود النظام في جميع انحاء سوريا".

ونقلت الهيئة كذلك، عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، إشارتها إلى عدم ملاحظة أي تدخل ملموس من إيران أو روسيا أو حزب الله"، لافتة إلى أن "نظام الأسد فقد سيطرته على الحدود مع إسرائيل والتي تخضع لسيطرة شبه كاملة من جهات معارضة".

أفادت رويترز، يوم السبت، بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة حمص من محوري الشمال والشرق.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدء "معركة مدينة حمص" من اجل فرض السيطرة عليها والتوجه نحو دمشق التي تخضع لسيطرة الرئيس بشار الاسد.

بدورها ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الجيش السوري انسحب من داريا ومعضمية الشام وجرمانا بريف دمشق وسيطرة المعارضة المسلحة عليها".