إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدميره.

وأوضح الجيش في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، كثّف الحوثيون في اليمن هجماتهم الصاروخية باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهدافهم سفناً في البحر الأحمر، يقولون إنها على صلة باسرائيل.

فيما تتعرّض مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن لغارات جوية شبه يومية، يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها، وذلك منذ إعلان واشنطن في 15 مارس/ آذار إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.