إسرائيلي يرث منزلاً من والديه "مليئاً بالأسلحة والقنابل"

شفق نيوز/ عثر إسرائيلي، لم تذكر وسائل الإعلام المحلية اسمه، على أسلحة متنوعة بالعشرات في علية بيت ورثه عن والديه في مدينة "روحوفوت" البعيدة وسط إسرائيل (35 كيلومتراً عن تل أبيب).

وأبلغ الشرطة التي ما أن وصلت دورية منها إلى البيت حتى نال من أفرادها العجب، فقد وقعت أعينهم على صواريخ وبنادق ومسدسات وقنابل يدوية بالعشرات من حروب خاضتها إسرائيل في الماضي، وفقا لما ورد في موقع Ynet التابع باللغة الإنجليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الشارحة بخبرها أن الأسلحة تم جمعها على ما يبدو طوال سنوات عدة من قبل والده وجده، إلى أن اكتشفها الابن أمس الخميس أثناء أعمال تجديد للبيت.

وبين ما وجدت الشرطة مع قطع الأسلحة المتنوعة، ذخيرة بالعشرات ومن أنواع مختلفة، تفحصها خبير بالأسلحة أوفدته الشرطة إلى البيت، ووجد أن ما تم العثور عليه هو من حروب ومعارك عدة خاضها الجيش الإسرائيلي، وفقدت من ثكناته.

بين ما وجدته الشرطة 17 قنبلة يدوية بريطانية قديمة، طراز ميلز، وقنبلة يدوية دفاعية، و16 صاعقا للقنابل اليدوية، إلى جانب 30 صاعقاً متفجراً مختلفا، و20 صاروخا، وأجزاء من أسلحة وخراطيش من أنواع مختلفة، وآلاف الرصاصات الصغيرة من أنواع مختلفة.