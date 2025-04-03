سانا: قصف إسرائيلي جديد يستهدف دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الخميس، بتعرض مدينة الكسوة بريف العاصمة دمشق، لغارات إسرائيلية جديدة، وذلك بعد ساعات من ضربات جوية على مواقع عدة في سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مدينة الكسوة بريف العاصمة دمشق"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا خلال اليومين الماضيين وأعلنت أن الهجمات هي "تحذير للحكام الإسلاميين الجدد" في دمشق، كما اتهمت تركيا يوم الخميس بمحاولة "فرض وصايتها" على سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية، الأربعاء، على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه قتل عددا من المسلحين في الغارات التي شنها خلال الليل في منطقة تسيل جنوب سوريا. وأضاف أن القوات الإسرائيلة تعرضت لإطلاق نار خلال المهمة فردت بضربات برية وجوية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل هجماتها على سوريا وشنت أكثر من 400 غارة جوية خلال أيام قليلة عقب الإطاحة بالنظام، وتوغلت قواتها بمناطق في الجولان والقنيطرة وريف درعا، وسيطرت على مرتفعات جبل الشيخ.

ومن ضمن المواقع المستهدفة مطار حماة العسكري، ومحيط مبنى مركز البحوث العلمية قرب حي مساكن برزة بالعاصمة دمشق، ومطار التيفور قرب تدمر.

وقصفت إسرائيل مبنى البحوث العلمية بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر، قائلة إن المركز يستخدم لتطوير صواريخ موجهة وأسلحة كيميائية.