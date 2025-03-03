زيلينسكي يرد على المسؤولين الأميركيين: استبدالي لن يكون سهلاً
شفق نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن استبداله لن يكون
"سهلا"، في رد على مطالبات المسؤولين الأميركيين بعد المشادة الكلامية
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي للصحافة في لندن، إنه "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى
الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة".
وأضاف زيلينسكي، "لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات، بل سيتعين
أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء".
وتابع زيلينسكي، "سبق أن عرضت استقالتي مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف
شمال الأطلسي"، مبيناً أنه "إذا كان هناك حلف شمال الأطلسي وكانت هناك
نهاية للحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي".
وألمح مسؤولون أميركيون مقربون من دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إلى
ضرورة رحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب المشادة الكلامية مع نظيره
الأميركي يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب مع روسيا.
يذكر أن مشادة كلامية حادة اندلعت بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل
الإعلام في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مع اتهام الرئيس الأوكراني بعدم
احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.