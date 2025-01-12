زيلنسكي يعرض على كيم جونغ أون أسرى جنوده لمبادلتهم بأوكرانيين محتجزين في روسيا

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أن كييف مستعدة لتسليم الجنود الكوريين الشماليين إلى الزعيم كيم جونغ أون، إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.

وأضاف زيلنسكي على منصة إكس "بالإضافة إلى الجنود الكوريين الشماليين الذين وقعوا في الأسر أولا، سيكون هناك المزيد بلا شك. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن قواتنا من أسر آخرين".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي حذّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، من أن الدعم "المباشر" الذي تقدّمه كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا يشكّل "توسّعا خطرا" للنزاع.

وكان زيلنسكي، أكد قبل ذلك بأيام أن روسيا بدأت في الاستعانة بقوات من كوريا الشمالية بأعداد كبيرة للمرة الأولى لشن هجمات على القوات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على جيب في منطقة كورسك الروسية.

وبحسب كييف، يشارك 12 ألف عسكري كوري شمالي، بينهم "حوالي 500 ضابط و3 جنرالات" في القتال بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، التي سيطر الجيش الأوكراني على مئات من الكيلومترات المربعة منها منذ آب/أغسطس.

ولم تؤكد موسكو وبيونغ يانغ على الإطلاق وجود وحدات كورية شمالية تقاتل إلى جانب الجيش الروسي.