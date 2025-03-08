زيلنسكي يتهم موسكو بالتمسك بالحرب: أهدافها لم تتغير

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن أهداف موسكو "لم تتغيّر" في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الضربات الجديدة التي شنّتها روسيا ليل الجمعة السبت، أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وقال زيلينسكي عبر تليغرام إن "ضربات كهذه تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير"، مضيفاً "لذلك من المهم مواصلة القيام بكل ما يمكن لحماية الحياة، تعزيز دفاعنا الجوي وتشديد العقوبات على روسيا".

وأمس الجمعة، اتهم زيلينسكي روسيا بعدم الاهتمام بالسلام على خلفية قيامها بشن هجوم جوي ضخم آخر.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الجمعة: "اليوم، كان هذا الهجوم الروسي على نظام الطاقة الخاص بنا ومنشآتنا المدنية أمرا روتينيا بالنسبة لروسيا أكثر من أي وقت مضى".

ومن ناحية أخرى أكد زيلينسكي أن أوكرانيا مهتمة بتحقيق سلام سريع.."في كل يوم، تثبت الضربات الروسية الجديدة والواقع نفسه أنه يجب إجبار روسيا على السلام".

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قالت اليوم السبت إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا وأصيب 30 من بينهم خمسة أطفال في هجوم روسي خلال ساعات الليل بصواريخ وطائرات مسيرة على مدينة دوبروفيليا بشرق أوكرانيا.

وقالت إن القوات الروسية هاجمت دوبروفيليا بصواريخ باليستية وصواريخ أخرى وطائرات مسيرة.

ودوبروفيليا التي كان يقطنها نحو 28 ألف شخص قبل الحرب تقع في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على بعد 22 كيلومترا من خط المواجهة شمال مركز بوكروفسك الرئيسي، الذي تهاجمه القوات الروسية منذ أسابيع.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم وصاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه بالإضافة إلى 145 طائرة مسيرة.

وأضاف أن القوات الجوية أسقطت صاروخ كروز و79 طائرة مسيرة، وأن 54 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها على الأرجح بسبب إجراءات إلكترونية مضادة.