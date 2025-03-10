زيارة مرتقبة لترامب إلى صين في الشهر المقبل

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الصينية، نقلا عن "مصادر دبلوماسية متعددة"، يوم الاثنين، بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين في وقت مبكر من شهر نيسان/أبريل المقبل، ويعقد اجتماعاً مع نظيره الصيني شي جين بينغ".

كما أشارت الصحيفة إلى أن زعيمي البلدين يرغب كل منهما في أن يقوم الطرف الآخر بالزيارة أولا من أجل تقديمها على أنها انتصار دبلوماسي، "لكن المناقشات الأولية كانت حول زيارة ترامب إلى الصين".

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن "البلدين يناقشان عقد قمة بين ترامب وشي جين بينغ ويعملان على عقدها في أبريل، على الرغم من أن التواريخ بدقة لم يتم تحديدها بعد".

وقال مصدر آخر للصحيفة إن "زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين متوقعة في نيسان/أبريل أو أيار/مايو".

وقال ترامب في وقت سابق إنه قد يزور الصين في عام 2025 إذا تمت دعوته. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر، أن ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه. وأشار إلى أن الرحلة قد تكون مدفوعة برغبة الجمهوريين في تعزيز العلاقات مع شي جين بينغ، والتي ساءت في ظل رئاسة جو بايدن.

وقام ترامب بزيارة الصين في عام 2017 خلال فترة ولايته الأولى، بعد ما يقرب من عام على توليه منصبه.

وفي كانون الثاني/يناير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، عندما سئل عن زيارة محتملة لترامب إلى الصين في أول 100 يوم من توليه منصبه، إن بكين مستعدة للحفاظ على التفاعل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتعزيز التعاون الصيني الأمريكي بشكل مشترك.