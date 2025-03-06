زلزال يضرب مصر‎

شفق نيوز/ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يوم الخميس، تعرض مصر لزلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 131 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ.

‎وذكر المعهد، أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أي خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

‎وخلال العام الماضي شهدت مصر تسجيل عدة زلازل، لكنها كانت بشكل عام هزات أرضية ضعيفة إلى متوسطة القوة ولم تتسبب في أضرار كبيرة.

وتتميز مصر بأنها ليست ضمن حزام الزلازل الرئيسي، لكنها تشهد نشاطا زلزاليا بسيطا إلى متوسطا، خاصة في مناطق مثل خليج السويس وجنوب سيناء، نتيجة موقعها الجيولوجي بالقرب من حدود الصفائح التكتونية.