زلزال يضرب الكاريبي وتحذيرات من تسونامي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالاً بقوة 7.6 درجات ضرب منطقة البحر الكاريبي، وسط تحذير من حدوث موجات تسونامي.

وذكرت الهيئة، أن الزلزال وقع، على بعد 200 كم جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كم، عند الساعة 18.23 مساء السبت بالتوقيت المحلي (5- ت.غ).

فيما أصدر نظام التحذير من تسونامي التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تحذيرا من حدوث موجات عملاقة في المناطق الساحلية لجزر كايمان وجامايكا وكوبا والمكسيك وهندوراس وجزر الباهاما وسان أندريس وبروفيدنسيا وبليز وهايتي وكوستاريكا وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا.