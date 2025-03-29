زلزال ميانمار.. الحصيلة ترتفع إلى أكثر من ألف قتيل

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الحكامة في ميانمار، يوم السبت، حصيلة ضحايا مرعبة تجاوزت الألف نتيجة الزلزال المدمر.

وقال المجلس العسكري الحاكم في البلاد، إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار ارتفعت إلى 694 قتيلا و1,670 جريحا.

كما أعلنت وسائل إعلام رسمية في ميانمار ارتفاع عدد ضحايا زلزال أمس الجمعة الذي ضرب البلاد وتايلاند المجاورة إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمشل مباني شاهقة.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت - الأحد، وكان مركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، واعقبته هزات لاحقة، بلغت قوة إحداها 4ر6 درجة.

وزلزال الجمعة هو أول زلزال بقوة 7 درجات أو أعلى في ميانمار منذ عام 1991 عندما وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر على بعد حوالي 100 ميل شمال منطقة الزلزال.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة عبر الحدود في الصين على بعد نحو 200 ميل شرق الزلزال الحالي في عام 1988، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقد أودى بحياة 730 شخصا.

وكانت آخر مرة يضرب فيها زلزال الأرض بمثل هذه القوة هو زلزال تركيا عام 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص شخص. وكان لزلزال ميانمار تقديرات اهتزاز وخسائر مشابهة لزلزال تركيا.