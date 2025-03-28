زلزال "مدمر" يضرب بورما ويهز دولاً مجاورة

شفق نيوز/ ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات وسط بورما، اليوم الجمعة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال في منطقة تبعد 16 كيلومتراً شمال غرب مدينة ساغاينغ، على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية، إلا أن الزلزال تسبب في اهتزاز المباني، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

ووفقا لمركز "جي.إف زد" الألماني لعلوم الأرض، فإن الزلزال كان سطحياً نسبياً، حيث بلغ عمقه 10 كيلومترات، وكان مركزه داخل الأراضي الميانمارية.

وامتدت آثار الهزة إلى خارج حدود بورما، حيث أفادت وكالة الزلازل الصينية بأن سكان مقاطعة يونان، الواقعة في جنوب غربي الصين، شعروا بالهزّات الناجمة عن الزلزال.

وذكر "مركز شبكات الزلازل الصيني" أن قوة الهزة بلغت 7.9 درجات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

كما وصلت تأثيرات الزلزال إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث هرع السكان إلى الشوارع نتيجة الهزات القوية.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عن عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الزلزال والاستعدادات لأي تطورات محتملة.