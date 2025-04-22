زلزال "عميق" يضرب إندونيسيا بقوّة 6.2 درجات

شفق نيوز/ شهدت إندونيسيا، يوم الثلاثاء، زلزالاً بقوّة 6.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب المنطقة البحرية قبالة سواحل البلاد، وفق ما أفاد به المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (USGS).

ووقع الزلزال عند الساعة 19:17 بالتوقيت المحلي (10:17 بتوقيت غرينيتش)، على عمق يُقدّر بنحو 117 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأوضحت الهيئة، أن "مركز الهزّة تمركز في محيط جزر تالاود الواقعة شمالي البلاد، على مسافة تُقارب 300 كيلومتر من جزر الملوك الإندونيسية، ونحو 350 كيلومتراً جنوب الفلبين".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، كما لم تُصدر السلطات الإندونيسية أي تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي حتى الآن.