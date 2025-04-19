زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب مدناً باكستانية

شفق نيوز/ أفادت السلطات الباكستانية، يوم السبت، بأن زلزالاً بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب عدة مدن في شمال باكستان، دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، إن مركز الزلزال كان في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وكان على عمق 94 كيلومترا.

وأوضح، أن الهزات الأرضية سمعت في عدة مدن الساعة 11:48 صباحا بالتوقيت المحلي، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، هرع المواطنون المذعورون من منازلهم وبدأوا بتلاوة آيات من القرآن بعد أن شعروا بالهزات، مبينة أنه "لم تبلغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات من أي جزء من البلاد حتى الآن".

وشهدت البلاد عام 2005، زلزال كشمير الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، من بين أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ باكستان.

وفي عام 2013، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب غرب بلوشستان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وتدمير قرى بأكملها.