زلزال الصين.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 95 قتيلا و130 جريحاً

شفق نيوز/ ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين إلى 95 قتيلاً، فيما أصيب نحو 130 آخرين بجروح متفاوتة.

وضرب زلزال قوي، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة جبلية في غرب الصين بالقرب من نيبال، في حين قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

بدورها، قالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إنّ "الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

من جانبها، أعلنت وزارة إدارة الطوارئ، "نشر حوالي 1500 من رجال الإطفاء والإنقاذ للبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض".

على الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ هذا الزلزال هو أقوى في المنطقة منذ 5 سنوات، بحسب ما مركز رصد الزلازل الصيني.