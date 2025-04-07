زعيم المعارضة التركية يتحدى إردوغان: سننقذ تركيا ولن نصمت بشأن اعتقال إمام أوغلو

شفق نيوز/ أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، يوم الاثنين، مواصلة الاحتجاجات دعماً لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، فيما جدد دعوته لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وقال أوزيل، خلال مؤتمر استثنائي عقده حزبه، تحت شعار "الإرادة للأمة"، حيث وجّه رسالة مباشرة للحكومة التركية قائلاً إن "كنتم ستتحلون بالشجاعة فستأتون إلى الانتخابات المبكرة".

كما ألمح إلى أن "موعد الانتخابات المحتمل قد يكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل:، مضيفاً "نحن نتحداكم.. سننقذ تركيا من جديد".

وكان أوزيل قد أعلن، في وقت سابق، عن نية حزبه إطلاق حملة واسعة تطالب بمحاكمة إمام أوغلو دون احتجازه، إلى جانب الدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن".

وفي مقابلة مع صحيفة "سوزجو" المعارضة، أشار زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى أن هدفهم في الانتخابات المقبلة هو تحقيق نفس عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الأخيرة، والبالغة نحو 27 مليون صوت.

من جهته، بعث إمام أوغلو برسالة من محبسه قرأها ممثلو حزبه خلال المؤتمر، قال فيها: "هذه الحكومة لا تريد مرشحًا منافسًا، ولا تريد حزبًا منافسًا، ولا تريد انتخابات حرة ونزيهة." وأردف: "مهما فعلوا، سننجح! سنهزم الظلم والاستبداد."