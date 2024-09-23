رئيس وزراء لبنان: نتعرض إلى حرب إبادة

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن "العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في لبنان".

ودعا ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان.

وأشار إلى ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان إلى "غزة ثانية"، معتبرًا أن هذه حرب يجب أن تنتهي.

واعتبر أن هذا الموقف يجب أن يكون حافزًا للجميع، لا سيما لدول القرار للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي رقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن، وحل القضية الفلسطينية على أساس اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.

وأضاف ميقاتي أن "العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية". وأكد على أن الحكومة ملتزمة بالقرار 1701 بشكل كامل، مشددًا على أهمية العمل لوقف الحرب الإسرائيلية المستجدة وتجنب الوقوع في المجهول.