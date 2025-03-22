رئيس الأركان الإسرائيلي: سنرد بقوة على تهديد أمننا من قبل لبنان

شفق نيوز/ توعد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم السبت، عقب إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، بالرد بقوة.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن زامير أن الجيش سيرد "بقوة" على هذا الهجوم الذي وصفه بأنه تهديد للأمن الإسرائيلي.

وأوضح أن "دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات".

وأضاف زامير أن "إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداءات من أراضي لبنان"، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار الدفاع عن أمن البلاد وسلامة مواطنيها".

وأشار زامير أيضًا إلى أنه "لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، مما يعني أن المواطنين في المناطق الحدودية يجب أن يستمروا في اتباع الإرشادات المتعلقة بالإنذارات والاحتياطات اللازمة في حال حدوث تصعيد جديد".

من جانبه حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، السبت، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من "مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين".

وأجرى سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن "الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".

كما أجرى سلام اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال خرق للقرار الدولي 1701، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي، ويلتزم به لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد هدد بالرد على لبنان بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل، محملاً "الحكومة اللبنانية مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن إسرائيل اعترضت 3 صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل أيضا تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.