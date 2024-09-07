رئيس الاركان الاسرائيلية: قواتنا تستعد للتحرك هجومياً داخل لبنان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم السبت، أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان، وذلك في إطار تطورات التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال هاليفي، خلال جولة تفقدية في الجولان، إن الجيش الإسرائيلي يركّز على مواجهة حزب الله، وإن الهجمات التي شُنت خلال الشهر الأخير، وعدد عناصر الحزب الذين قُتلوا كبير للغاية.

وتابع هاليفي بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتخفيف التهديدات التي يتعرض لها سكان المنطقة الشمالية وهضبة الجولان، وذلك تزامنًا مع الاستعداد للهجوم في مرحلة لاحقة، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

قبل ذلك، تجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة على جنوبي لبنان، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو شن سلسلة غارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ في بلدات عدة جنوبي لبنان، من بينها بيت ليف وعيترون والضهيرة وكفر كلا.

كما شنت المدفعية الإسرائيلية هجمات متزامنة مع القصف الجوي.

ومنذ بدء التصعيد، يستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية اسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان وذلك "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها، فيما ترد اسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة الى تحركات مقاتليه.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي اندلعت مواجهة واسعة النطاق بين الطرفين، اذ أعلن الحزب إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات لقصف مواقع إسرائيلية بينها قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب، ردّا على اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 610 أشخاص على الأقل في لبنان، بينهم 394 من حزب الله و135 مدنيا، وفق تعداد يستند الى بيانات رسمية ونعي حزب الله ومجموعات أخرى.

وفي إسرائيل، أحصت السلطات مقتل 24 عسكريا و26 مدنيا على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.