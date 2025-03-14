روسيا والصين تشددان على الحوار لحل ملف إيران النووي

شفق نيوز/ شدد بيان مشترك لنواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين في العاصمة بكين، يوم الجمعة، على ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية "غير القانونية"، واعتماد الدبلوماسية والحوار لحل ملف إيران النووي.

وجاء في البيان المشترك "نؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية، ونشدد على أن الدبلوماسية والحوار هما الخياران الوحيدان لحل ملف إيران النووي، وعلى الأطراف المعنية الامتناع عن فرض العقوبات والتهديد باستخدام القوة".

وأكد البيان على "أهمية احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، اضافة الى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بما في ذلك جدوله الزمني".

كما رحبت بيكين وموسكو بتأكيد طهران مجدداً سلمية برنامجها النووي وحقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

من جهته، علق نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو شيوي، على الاجتماع بالقول إن الصين وروسيا وإيران أجروا تبادلاً معمقاً لوجهات النظر لقضية إيران النووية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضية رفع العقوبات.

وأكد أن الصين وروسيا ترحبان بتأكيد إيران أن البلاد تطور برنامجها النووي لأغراض سلمية وليس لغرض تطوير الأسلحة النووية.

وبدأ اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، وناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلاً عن التعاون بين الدول الثلاث في إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".