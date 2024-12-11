روسيا: نقلنا بشار الأسد بشكل آمن للغاية

شفق نيوز/ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة، وفقا لشبكة (إن.بي.سي نيوز).

ويوم الاثنين، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال ريابكوف لـ"إن.بي.سي"، "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي".

وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حل الأمر".

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".